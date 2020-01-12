إصابة 5 أشخاص فى إطلاق للرصاص بولاية كولورادو الأمريكية

واشنطن - أ ش أ

أعلن متحدث باسم الشرطة بولاية كولورادو الأمريكية، اليوم الأحد، أن خمسة أشخاص أصيبوا بجراح إثر قيام مسلح بإطلاق الرصاص عليهم ثم فر هاربا.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية عن المتحدث قوله "إن من بين المصابين 3 أطفال قصر، علاوة على اثنين من البالغين، وإن المصابين نقلوا إلى المستشفى في حالة خطرة".

وأضاف المتحدث أن الحادث وقع أثناء حفل داخل مجمع سكنى بمدينة "أوروا" الواقعة على بعد 10 أميال من مدينة دنفر، فيما لم تتوافر أية تقارير - حتى الآن - عن دوافع ارتكاب الحادث.

وناشدت الشرطة المحلية كل من يتوافر لديه أية معلومات عن مرتكب الحادث المبادرة بإبلاغها.