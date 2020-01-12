اصابة 3 جنود عراقيين في قصف لقاعدة بلد الجوية

بغداد - (د ب أ):

أفاد مصدر امني بمحافظة صلاح الدين العراقية مساء اليوم الاحد باصابة ثلاثة جنود اثر سقوط تسعة قذائف هاون على قاعدة بلد الجوية/80كيلومتر شمال بغداد/.

وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين إن" القذائف اصابت مدرج المطار الذي تقلع منه طائرات اف /16 اصابات مباشرة فيما اصابت قذيفة أخرى بوابة القاعدة".

وأضاف أن" ثلاثة جنود عراقيين كانوا يقومون باعمال حراسة بوابة القاعدة أصيبوا بجروح جراء القصف تم نقلهم الى المستشفى".

وتضم القاعدة عسكريون وخبراء امريكان يشرفون على تشغيل طائرات اف/16 التي زودت بها أمريكا العراق.

كانت وكالة أنباء بلومبرج قد ذكرت في نبأ عاجل لها أن قاعدة بلد الجوية العراقية التي تستضيف قوات أمريكية تعرضت لهجوم بخمسة صواريخ كاتيوشا اليوم.

وهذا هو القصف الثاني من نوعه الذي تتعرض له القاعدة بعد سقوط صاروخ قربها الخميس الماضي.