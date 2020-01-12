الجيش الليبي يُسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

وكالات:

أعلنت الكتيبة 128 مشاة التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، إسقاط طائرة تركية مسيرة في جنوب طرابلس.

وقالت الكتيبة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "إن الطائرة كانت تحمل قذائف الهاون، مما يعد اختراقا للهدنة، وتم إسقاطها من قبل سرية الشهيد عبدالله العتيري التابعة للكتيبة 128 مشاة"، بحسب موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية" الليبي.

وتتهم قوات حفتر تركيا بدعم حكومة الوفاق عسكريا بما في ذلك الطائرات المسيرة.