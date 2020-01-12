أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة السلطان قابوس الطقس أسعار الذهب أحداث ليبيا الهجوم الايراني نانسي عجرم حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

الجيش الليبي يُسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

06:08 م الأحد 12 يناير 2020
الجيش الليبي يُسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

الجيش الليبي

وكالات:

أعلنت الكتيبة 128 مشاة التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، إسقاط طائرة تركية مسيرة في جنوب طرابلس.

وقالت الكتيبة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "إن الطائرة كانت تحمل قذائف الهاون، مما يعد اختراقا للهدنة، وتم إسقاطها من قبل سرية الشهيد عبدالله العتيري التابعة للكتيبة 128 مشاة"، بحسب موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية" الليبي.

وتتهم قوات حفتر تركيا بدعم حكومة الوفاق عسكريا بما في ذلك الطائرات المسيرة.

الجيش الليبي طائرة مسيرة إسقاط طائرة تركيا ليبيا

الخبر التالى:

بيلوسي: هناك أدلة كافية لعزل ترامب
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان