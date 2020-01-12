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انتخاب روبرت أبيلا زعيما جديدا لحزب العمال الحاكم في مالطا

05:55 ص الأحد 12 يناير 2020
انتخاب روبرت أبيلا زعيما جديدا لحزب العمال الحاكم في مالطا

انتخاب روبرت أبيلا زعيما جديدا لحزب العمال الحاكم

فاليتا - (د ب أ):

انتخب حزب العمال الحاكم في مالطا روبرت ابيلا زعيما جديدا للحزب، حسبما أعلن كريس كاردونا نائب زعيم الحزب في ساعة مبكرة من اليوم الأحد.

وسيتولى أبيلا زعامة الحزب ورئاسة الوزراء خلفا لرئيس الوزراء جوزيف موسكات.

وأجبر موسكات على الاستقالة بعدما تورط كبير مساعديه في التحقيق في مقتل الصحفية دافني كاروانا جاليزيا.

وأعلن نائب زعيم الحزب فوز أبيلا قبل الانتهاء من فرز الأصوات، حيث تفوق أبيلا بثمانية بالمئة على منافسه الرئيسي، كريس فيرني.

ومن المتوقع أن يؤدي أبيلا اليمين الدستورية كرئيس جديد للوزراء يوم غد الاثنين.

حزب العمال الحاكم مالطا روبرت ابيلا

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