قبل رحيله بأكثر من 30 يومًا.. آخر ظهور للسلطان قابوس (فيديو)

كتبت- رنا أسامة:

تداول نُشطاء عُمانيون على مواقع التواصل الاجتماع مقطع فيديو، السبت، قالوا إنه يوثّق آخر ظهور للسلطان الراحل قابوس بن سعيد الذي وافته المنيّة ليل الجمعة/ السبت عن عمر ناهز 79 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وبحسب المقطع، ظهر السلطان الراحل قابوس يوم 4 ديسمبر من العام الماضي وهو يستقبل دوق كامبريدج الأمير البريطاني ويليام، في قصر بيت بركة بالعاصمة العُمانية مسقط، في حدث اعتُبر بأنه نادر لأنه كان قلّما ما كان يظهر بشكل علني في السنوات الأخيرة بسبب المرض.

ومنذ إصابته بسرطان القولون في عام 2014، قلّ ظهور السلطان قابوس علنًا، وبدلًا من ذلك كان يُنيب عددًا من المسؤولين من أبناء عمومته لحضور المناسبات واللقاءات الهامة. والشهر الماضي، زادت التكهنات حول صحته بعد عودته من رحلة علاجية في بلجيكا بشكل أسرع مما كان مقررا.

ويُعد السلطان الراحل قابوس صاحب أطول فترة حكم في تاريخ القادة العرب؛ إذ تولى الحكم في 23 يوليو 1970 خلفًا لوالده السلطان سعيد بن تيمور. وعلى مدى حكمه الذي دام نحو 4 عقود، نجح في تحويل الدولة النفطية الصغيرة، من بلد فقير تمزقه النزاعات إلى بلد يتمتع بدرجة من الرخاء، وتوسّط بين دول الخليج وإيران.

وأدّى ابن عمه هيثم بن طارق آل سعيد اليمين الدستورية بعد تنصيبه سلطانًا جديدًا لعُمان، السبت، إنفاذًا لوصية السلطان الراحل قابوس.