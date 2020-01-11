سلطان عُمان الجديد: سنسير على نهج السلطان قابوس بن سعيد

القاهرة- (وكالات):

قال سلطان عُمان الجديد هيثم بن طارق إن بلاده سوف تسير على النهج الذي اتبعه سلفه الراحل السلطان قابوس بن سعيد، وذلك خلال مراسم تنصيبه صباح اليوم السبت.

وأكد هيثم إن قابوس أرسى مكانة دولية للسلطنة عُمان، مُشددًا أن بلاده سوف تواصل العمل مع الأشقاء في دول الخليج، وسوف تستأنف مسيرة التعاون والتعاضد.

أدى وزير التراث والثقافة العماني هيثم بن طارق، صباح اليوم السبت، اليمين الدستورية بعد تعيينه سلطاناً لعمان خلفا لابن عمه الراحل قابوس بن سعيد، وفق ما أعلنت الحكومة.

وقالت الحكومة العمانية في تغريدة "السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد يؤدي القسم سلطاناً للبلاد، إثر انعقاد مجلس العائلة المالكة وتقريره تثبيت من أوصى به السلطان قابوس بن سعيد".

وعقد مجلس عُمان جلسة طارئة في مقره بالبستان، حيث تم أداء القسم.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن السلطان هيثم بن طارق، تأكيده على المضي قدماً على النهج السامي للسلطان قابوس بن سعيد في تطوير وتقدم السلطنة.

يذكر أن سلطان عُمان الجديد تولى منصب وزير الثقافة والتراث منذ 2002، كما تولى مناصب في وزارة الخارجية بين عامي 1986 و2002.

وكان السلطان قابوس بن سعيد توفي فجر السبت، ونعاه البلاط السلطاني في عُمان، معلناً الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص مدة 3 أيام، وكذلك تنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.

في حين دعا مجلس الدفاع العماني في جلسة مفتوحة، مجلس العائلة المالكة لتحديد من تُنقل إليه ولاية الحكم بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد.