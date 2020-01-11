أول حالة وفاة بالفيروس الغامض في الصين

بكين - (د ب أ):

ذكرت لجنة صحية محلية في الصين اليوم السبت أن مريضا فارق الحياة متأثرا بإصابته بمرض غامض تفشى في مدينة "ووهان".

ويثير تفشي فيروس غامض مخاوف متنامية في الوقت الذي يستعد فيه مئات الملايين في البلاد للسفر خلال عطلة السنة الصينية الجديدة في وقت لاحق الشهر الجاري.

وتوصلت مجموعة من العلماء الذين قاموا بتحليل التسلسل الجيني للفيروس إلى نتيجة أولية مفادها أنه قد يكون نوعا جديدا من فيروس كورونا (الفيروس التاجي)، بحسب ما أورده تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في).

وذكرت اللجنة الصحية في "ووهان" أنه جرى تشخيص إجمالي 41 حالة إصابة بالفيروس الغامض، لا يزال سبعة منهم في حالة حرجة، وخرج اثنان من المستشفى. ولم ترد تقارير بحدوث إصابات جديدة على مدار الأسبوع الماضي.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن معظم المصابين من العمال أو المترددين على أحد الأسواق في "ووهان" حيث تباع الأسماك والحيوانات البرية.

وقالت اللجنة إنه لم يتضح بعد ما إذا كان المرض ينتقل بين البشر، حيث لم يتم تشخيص أي حالات عدوى بين حوالي 700 شخص حدث اتصال بينهم وبين مصابين.

يشار إلى أن فيروس كورونا يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).