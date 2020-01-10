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السويد تعلق رحلات الخطوط الجوية الإيرانية من وإلى ستوكهولم

10:18 م الجمعة 10 يناير 2020
السويد تعلق رحلات الخطوط الجوية الإيرانية من وإلى ستوكهولم

الخطوط الجوية الإيرانية

استوكهولم - (أ ش أ):

قررت وكالة النقل السويدية، تعليق رحلات شركة الخطوط الجوية الإيرانية بين إيران والسويد مؤقتا، بسبب وجود شكوك حول أسباب سقوط الطائرة الأوكرانية في طهران.

وقالت الوكالة، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة، إن قرار التعليق جاء أيضا لوجود مخاوف بشأن سلامة الطيران المدني في الأجواء الإيرانية.

وكانت شركة "لوفتهانزا" الألمانية أعلنت في وقت سابق إلغاء رحلاتها من وإلى طهران حتى 20 يناير، لافته إلى أن هذا القرار جاء كإجراء وقائي بسبب الوضع الأمني غير الواضح بالنسبة للمجال الجوي حول مطار طهران.

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الخطوط الجوية الإيرانية ستوكهولم السويد طهران

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