مسؤول أمريكي: تواجد قواتنا بالعراق ضروري لقتال داعش

وكالات:

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة هي "رأس الحربة" في قتال تنظيم داعش الإرهابي، وإنه سيكون من الصعب أن يتمركز التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد التنظيم في العراق دون وجود أمريكي.

وأضاف ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى في مؤتمر صحفي في الإمارات العربية المتحدة إن الولايات المتحدة لن تقبل أي شروط مسبقة من إيران للدخول في محادثات.

رفضت الولايات المتحدة اليوم الجمعة، طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي بدء محادثات حول انسحاب القوات الأمريكية من العراق، فيما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها منفتحة على بحث "وضع قواتها " في البلاد و"الشراكة" المالية بين الدولتين.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الجمعة، بيانا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، قالت فيه إن "أي وفد يتم إرساله إلى العراق سيكون مخولا لبحث أفضل طريقة لإعادة الالتزام بشراكتنا الاستراتيجية، وليس لبحث انسحاب القوات ، ولكن الوضع الملائم والمناسب لقواتنا في الشرق الاوسط".

وكان عبد المهدي قد طلب من وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو إرسال مسؤولين إلى العراق، للتوصل إلى آلية لسحب القوات الأمريكية من بلاده، طبقا لما ذكره مكتبه اليوم الجمعة.

جاء ذلك في تصريح لعبد المهدي نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم، في مكالمة هاتفية مع بومبيو حيث أشار عبد المهدي إلى أنه يدعم مطالب المشرعين العراقيين لسحب القوات الأمريكية في أعقاب اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وابو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشيعي العراقي في غارة جوية أمريكية في بغداد يوم الجمعة الماضية، وهي عملية الاغتيال التي هددت بتحويل العراق إلى ساحة معركة.