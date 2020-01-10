واشنطن: سفينة روسية تقترب بشدة من مدمرة أمريكية في بحر العرب

وكالات:

قال الأسطول الخامس الأمريكي ومقره البحرين، إن سفينة تابعة للبحرية الروسية "اقتربت بشدة" من مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية في شمال بحر العرب أمس.

وأكد الأسطول الخامس في بيان اليوم الجمعة، نقلته وكالة رويترز، أن المدمرة الأمريكية فراجوت أطلقت خمسة أصوات تحذيرية وطلبت من السفينة الروسية تغيير مسارها.

وقال البيان "رفضت السفينة الروسية في بادئ الأمر لكنها غيرت مسارها في نهاية المطاف".