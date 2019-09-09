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المرصد السوري: مقتل 18 من القوات الإيرانية في قصف من "طائرات مجهولة" شرق سوريا

09:05 ص الإثنين 09 سبتمبر 2019
المرصد السوري: مقتل 18 من القوات الإيرانية في قصف من "طائرات مجهولة" شرق سوريا

قصف من طائرات مجهولة شرق سوريا

القاهرة- (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 18 من قوات إيرانية وميليشيات موالية لها، جراء قصف نفذته طائرات مجهولة بعد منتصف ليلة أمس الأحد، في منطقة البوكمال بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

وذكر المرصد اليوم، أن الضربات الجوية استهدفت مواقع وآليات ومستودعات ذخيرة، وسلاح للقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها في مدينة البوكمال السورية المحاذية لقضاء القائم العراقي.​

المرصد السوري لحقوق الإنسان قوات إيرانية قصف جوى سوريا طائرات مجهولة

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