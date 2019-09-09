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مقتل شخصين وإصابة 7 في انفجار 3 عبوات ناسفة بكركوك العراق

09:02 ص الإثنين 09 سبتمبر 2019
مقتل شخصين وإصابة 7 في انفجار 3 عبوات ناسفة بكركوك العراق

انفجار 3 عبوات ناسفة بكركوك العراق

كركوك- (د ب أ):

أفادت مصادر أمنية وطبية عراقية، اليوم الاثنين، بأن شخصين لقيا حتفهما، وأصيب 7 آخرون، بعد انفجار 3 عبوات ناسفة في مناطق متفرقة الليلة الماضية بمدينة كركوك التي تبعد 250 كلم شمال بغداد.

وانفجرت الليلة الماضية عبوة قرب حسينية المهدي جنوبي مدينة كركوك، خلال إحياء الشيعة لليلة عاشوراء، فيما انفجرت ثانية قرب جسر جامع النور الكبير، والثالثة قرب إعدادية الصناعة، فيما تمكنت القوات الأمنية من السيطرة على تفجير عبوة رابعة.

وذكرت المصادر أن حصيلة ضحايا انفجار العبوة قرب حسينية المهدي، ارتفعت إلى مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين.

وتكثف القوات العراقية إجراءاتها الأمنية في محيط المساجد والحسينيات الشيعية التي تحيي ليالي عاشوراء في أرجاء المدينة.​

حادث انفجار عبوات ناسفة كركوك العراق

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