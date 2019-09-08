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    الخطوط الجوية البريطانية تلغي معظم الرحلات بسبب إضراب مرتقب للطيارين

    10:51 م الأحد 08 سبتمبر 2019
    الخطوط الجوية البريطانية تلغي معظم الرحلات بسبب إضراب مرتقب للطيارين

    الخطوط الجوية البريطانية

    لندن - (د ب أ):

    ألغت شركة "الخطوط الجوية البريطانية" مئات الرحلات، في ظل تراجع فرص حدوث انفراجة لتفادي أول إضراب للطيارين منذ عقود.

    ويبدأ الإضراب في منتصف الليل ويستمر ليومين بسبب نزاع الطيارين مع الإدارة بشأن الرواتب وظروف العمل، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

    ونقلت الوكالة عن متحدثة باسم الشركة، دون الكشف عن هويتها، أنه تم إلغاء "الغالبية العظمى" من الرحلات اليومية البالغة 850 رحلة يومي غد الاثنين وبعد غد الثلاثاء.

    ونصحت الشركة المسافرين بعدم الذهاب إلى المطارات، وقالت إن أغلب زبائنها أخذوا احتياطاتهم، حسب هيئة الإذاعة البريطانية.

    وعبرت نقابة الطيارين وإدارة بريتش إيرويز عن رغبتهما في استئناف الحوار.

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