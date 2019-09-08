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    سفينة إنقاذ تحمل علم النرويج تنقذ 50 إفريقيًا قبالة سواحل ليبيا

    10:38 م الأحد 08 سبتمبر 2019
    سفينة إنقاذ تحمل علم النرويج تنقذ 50 إفريقيًا قبالة سواحل ليبيا

    انقاذ مهاجرين - ارشيفية

    طرابلس - (أ ش أ):

    تمكنت سفينة إنقاذ تحمل علم النرويج، من انتشال 50 إفريقيًا أحياء قبالة سواحل ليبيا.

    ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأحد، أن سفينة الإنقاذ "أوشن فايكينج"، عثرت على هؤلاء اللاجئين على متن قارب مطاطي وهم 37 رجلًا و12 طفلًا علاوة على سيدة حامل، مشيرة إلى أن قبطان سفينة الإنقاذ أجرى اتصالات بالسلطات الإيطالية والمالطية لقبول اللاجئين، إلا أنهما طالبتاه بضرورة الرجوع إلى السلطات الليبية.

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    انقاذ مهاجرين سواحل ليبيا سفينة إنقاذ اللاجئين

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