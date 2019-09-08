العراق يدعو إلى إعادة عضوية سوريا في الجامعة العربية

وكالات:

دعا سفير العراق لدى الجامعة العربية أحمد نايف الدليمي، إلى إعادة عضوية سوريا بالجامعة.

وقال الدليمي خلال كلمة افتتاحية أعمال الدورة الـ"152" العادية لمجلس الجامعة العربية، إن "المنطقة العربية تواجه اليوم، تحديات متسارعة تتطلب إعادة النظر في طريقة التعاطي مع هذه التحديات لمواجهة الأخطار والأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية"، مشددًا على "ضرورة تجنب سياسات التصعيد والتدخلات الخارجية والعمل على تحقيق التطلعات المشروعة لشعوب المنطقة".

وأضاف الدليمي أن "العراق سبق وعانى من الجماعات الإرهابية التي دمرت مدنا كثيرة في البلاد، ولكن تمكن الجيش العراقي من دحر الإرهاب، ما أتاح الشروع في البدء بإعادة إعمار هذه المدن"، داعيًا إلى "تضافر الجهود العربية لمكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة والعابرة للحدود والتصدي لذلك سياسيا وإعلاميا وثقافيًا".

وأكد على" أهمية دعم العراق في إعادة الإعمار بعد الانتصار الكبير على تنظيم داعش".