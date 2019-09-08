صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

صافرات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية

مصراوي – وكالات:

انطلقت صافرات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية على غلاف قطاع غزة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية بشكل عاجل.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عدد من الهجمات الجوية يوم السبت ضد مواقع في قطاع غزة.

وأرجعت قوات الاحتلال قصف الأحد إلى أنه جاء ردا على هجوم كانت وراءه حركة حماس، وألقت فيه طائرة مسيرة متفجرات على مركبة عسكرية داخل الأراضي المحتلة.