  • عاجل:نهائي كأس مصر| الزمالك 2 - 0 بيراميدز

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تنسيق المرحلة الثالثة الزمالك وبيراميدز الدولار الجمركي فايلر مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة أسعار الذهب الطقس

    صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

    08:32 م الأحد 08 سبتمبر 2019
    صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

    صافرات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية

    مصراوي – وكالات:

    انطلقت صافرات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية على غلاف قطاع غزة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية بشكل عاجل.

    كان جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عدد من الهجمات الجوية يوم السبت ضد مواقع في قطاع غزة.

    وأرجعت قوات الاحتلال قصف الأحد إلى أنه جاء ردا على هجوم كانت وراءه حركة حماس، وألقت فيه طائرة مسيرة متفجرات على مركبة عسكرية داخل الأراضي المحتلة.

    صافرات الإنذار مستوطنات إسرائيلية قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي الهجمات الجوية

    الخبر التالى:

    إطلاق صاروخ من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان