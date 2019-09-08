شكري يبحث هاتفيًا مع نظيره الهندي العلاقات الثنائية

القاهرة- (د ب أ):

تلقى سامح شكري، وزير الخارجية، الأحد، اتصالاً هاتفياً من نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، بحثا خلاله العلاقات الثنائية التي تجمع بين القاهرة ونيودلهي في العديد من المجالات، فضلاً عن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الجانبين أعربا خلال الاتصال عن تقديرهما لعلاقات التعاون القائمة بين البلدين على الأصعدة المختلفة، حيث تم التأكيد على أهمية الدفع بتطويرها في شتى المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، مع الإعراب عن التطلُع لمواصلة التشاور حول المسائل محل الاهتمام المشترك.

كما تناول الاتصال الوضع في كشمير، حيث استعرض الوزير الهندي التطورات هناك والرغبة في تجنب أي تصعيد للتوتر على المستوى الإقليمي، فيما أكد شكري في هذا الصدد على ضرورة تسوية جميع الخلافات عبر الحوار وفي إطار تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية.