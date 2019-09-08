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    إصابة 14 شخصًا جراء انفجار 4 قنابل في العاصمة العراقية

    11:06 ص الأحد 08 سبتمبر 2019
    إصابة 14 شخصًا جراء انفجار 4 قنابل في العاصمة العراقية

    انفجار صورة ارشيفية

    بغداد - أ ش أ

    أعلن مسئول أمني عراقي إصابة 14 شخصا جراء انفجار 4 قنابل في العاصمة بغداد.

    ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم الأحد، عن المسئول العراقي قوله إن القنابل استهدفت مناطق تجارية في شرق وغرب ووسط وجنوب العاصمة بغداد.

    من جانبها، أفادت تقارير إخبارية بأن إحدى العبوات الناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق في منطقة حي "الاعلام" جنوبي العاصمة بغداد، فيما انفجرت عبوتان ناسفتان كانتا موضوعتين على جانب الطريق بمنطقة الطالبية شرقي العاصمة بغداد.

    تأتي هذه الانفجارات عقب إعلان المتحدث باسم الداخلية اللواء سعد معن أن هناك جدولة لاستلام الملف الأمني لقوات الشرطة الاتحادية دستوريا وقانونيا، مؤكدا في الوقت ذاته أن بداية الشهر المقبل ستستلم القوات مهام 4 محافظات.

    هذا المحتوى من

    Asha
    انفجار قنابل بغداد العراق

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