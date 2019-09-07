بالصور.. غزة تودّع شهيدي مسيرات العودة

القاهرة - (مصراوي):

وسط قصف إسرائيلي لم ينته منذ الأمس، خرج أهالي قطاع غزة المُحاصر لتشييع جثماني الصبيين الذين قتلهما رصاص قناصة الاحتلال، الجمعة، خلال مشاركتهما في مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي القطاع.

واستشهد الصبيين علي سامي الأشقر، 17 عامًا، من سكان جباليا شمال قطاع غزة، وخالد بكر الربعي، 14 عامًا، من سكان حي الشجاعية شرق غزة، خلال مشاركتهما في المسيرات، إلى جانب إصابة 76 مواطنًا من بينهم 46 بالرصاص الحي، وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية.

وشارك آلاف الفلسطينيين في جنازة الشهيد الأشقر من مستشفى الإندونيسي باتجاه منزل عائلته لإلقاء نظرة الوداع عليه، ثم أداء الصلاة عليه ودفنه في مقبرة جباليا، فيما انطلق موكب التشييع الآخر من مستشفى الشفاء باتجاه منزل عائلته في حي الشجاعية، حيث تم أداء الصلاة عليه ومن ثم دفنه في المقبرة الشرقية.

وتقدمت والدة الشهيد الطفل الأشقر، موكب جثمان تشييعه وهي تردد شعارات غاضبة، منددةً باغتيال الاحتلال لطفلها قنصًا، ومطالبةً المقاومة بالرد على عملية تعمد استهداف الأطفال، بحسب موقع "فلسطين اليوم".

وردد المشيعون في الجنازات شعارات غاضبة، دعوا فيها المقاومة الفلسطينية للتصدي لجرائم الاحتلال، والوقوف إلى جانب المتظاهرين السلميين والعمل على حمايتهم من بطش الاحتلال.

وتتواصل مسيرات العودة منذ 30 مارس من العام 2018، وقتل فيها أكثر من 300 فلسطيني في مواجهات أسبوعية مع الجيش الإسرائيلي.

وقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عددا من المواقع في قطاع غزة وتحديدا شرق بلدة بيت حانون، وشرق مدينة غزة، وشمال بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وحملت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في فلسطين، اليوم السبت، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التوتر في قطاع غزة، بعد قتلها اثنين من المتظاهرين في مسيرات العودة وشن غارات ليلية على القطاع.

وقالت حماس: "نحمل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن نتائج وتداعيات جريمة قتل المتظاهرين، والتجرؤ على دماء أبناء شعبنا".

وأضاف البيان أن "المقاومة الباسلة التي لم تفرط بدماء الشهداء يوما ما، ستبقى الدرع الحامي لهذا الشعب، ولن تتخلى عن واجبها في الدفاع عنه وحماية مصالحة وردع الاحتلال المجرم".

فيما أعلن جيش الاحتلال، اليوم السبت، أن طائرة صغيرة تسللت شرق الحدود وألقت جسما مشبوه دون إصابات.

وبعد دقائق، أطلقت مدفعية الاحتلال قذيفة مدفعية واحدة تجاه نقطة عسكرية لحركة حماس، جنوبي قطاع غزة

وقال شهود عيان: إن القذيفة أصابت الموقع بشكل مباشر دون الاعلان عن وقوع إصابات، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.