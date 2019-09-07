إصابة إسرائيلي ونجله بجراح جراء طعن بسكين بالضفة الغربية

تل أبيب- (د ب أ):

اصيب شخص إسرائيلي ونجله بجراح جراء تعرضهما لاعتداء طعن بسكين قرب قرية عزون بالضفة الغربية ظهر اليوم السبت .

ووصفت هيئة الاسعاف الإسرائيلية حالة الابن، 17 عامًا، بالخطيرة نظرا لتعرضه للطعن في كل جسمه، فيما وصفت إصابة الأب، 60عامًا، بالطفيفة، بحسب وسائل إعلام اسرائيلية.

وتحقق قوات الأمن في جميع الاتجاهات ولا تستبعد أن يكون الاعتداء قد ارتكب على خلفية قومية متطرفة.

يأتي الحادث بعد مقتل شابين فلسطينيين امس الجمعة وإصابة 80آخرين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرقي قطاع غزة في إطار مسيرات العودة الأسبوعية، وغارات اسرائيلية ردا على اطلاق صواريخ من القطاع اليوم السبت .

ويعيش أكثر من 600 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.