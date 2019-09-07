محادثات أمريكية روسية حول مكافحة الإرهاب يوم 9 سبتمبر في فيينا

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن نائب وزير الخارجية جون ساليفان سيشارك يوم 9 سبتمبر، في محادثات حول مكافحة الإرهاب مع نائب وزير الخارجية الروسي أوليج سيرومولوتوف في فيينا.

وجاء في البيان :"سيشارك نائب وزير الخارجية جون ساليفان في الحوار حول مكافحة الإرهاب بين الولايات المتحدة وروسيا في 9 سبتمبر 2019 ، في فيينا. وعلى الرغم من المخاوف المستمرة بشأن أنشطة روسيا المزعزعة للاستقرار، تسعى الولايات المتحدة جاهدة لاستخدام هذا الحوار كمنصة لتسهيل تبادل المعلومات، التي يمكن أن تحمي الولايات المتحدة وشعبها ومصالحها - وكذلك مصالح شركائنا وحلفائنا - من الهجمات الإرهابية"، وفقا لما أوردته وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروين الرسمي.

وأضافت الوزارة أن:"الجانب الروسي يأتي إلى اللقاء بنفس الالتزام الجاد بحماية العالم من الجماعات الإرهابية الخطرة مثل "داعش والقاعدة وحزب الله".

وتابع البيان:"بالإضافة إلى مناقشة وتبادل المعلومات، يعتزم نائب وزير الخارجية بحث عدد من القضايا الملحة، بما في ذلك قوائم الأمم المتحدة الإرهابية والمقاتلين الإرهابيين الأجانب وتمويل الإرهاب وأمن الطيران وتهديد الإرهاب الدولي".

وأشير إلى أنه بهذه الطريقة تنوي الولايات المتحدة تحسين تبادل المعلومات مع روسيا لمنع الهجمات الإرهابية في المستقبل.