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العشرات يحتجون على زيارة عمدة طهران إلى برلين

06:32 م الجمعة 06 سبتمبر 2019
العشرات يحتجون على زيارة عمدة طهران إلى برلين

تظاهرة في برلين - أرشيفية

برلين - (د ب أ):

تجمع العشرات أمام مجلس المدينة في برلين احتجاجا على زيارة عمدة طهران العاصمة الإيرانية إليها.

وقال جواد دابيران المتحدث باسم مجلس المقاومة الوطنية الايرانية خلال المظاهرة ظهر اليوم الجمعة إن حكومة برلين شرعنت بذلك دولة اللاقانون.

زار عمدة طهران بيروس هاناشي نظيره الألماني ميشائيل مولر اليوم الجمعة في إطار شبكة تواصل بين المدينتين.

وكانت هذه الزيارة تعرضت لانتقادات شديدة بعد الإعلان عنها.

وذكر دابيران: "ما كان لمولر أن يتجاهل الاحتجاجات التي أبدتها أجنحة برلمانية وكان يمكنه إلغاء اللقاء"، مضيفا أن الزيارة هي علامة على فشل السياسة المتبعة نحو إيران من جانب كل من الاتحاد الأوروبي وألمانيا.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الشيوخ في ولاية برلين أمس الخميس إن اللقاء في مجلس المدينة تم "بعد تصويت في مقر الخارجية".

وأشارت إلى أن عمدة برلين الحالي استغل اللقاء "من أجل التأكيد على حق إسرائيل في الوجود"، وهي العدو الأول لإيران.

تولى هاناشي رئاسة مدينة طهران عام 2018 وينتمي سياسيا إلى معسكر الإصلاحيين.

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