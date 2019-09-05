ظريف: سوف أبلغ رسميا موجيريني بتنفيذ الخطوة الثالثة لخفض التزاماتنا النووية

جاكرتا/طهران - (د ب ا)

أعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بانه سيبلغ مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي فيدريكا موجيريني رسميا في غضون ساعات بتنفيذ ايران للخطوة الثالثة لخفض التزاماتها النووية ازاء عدم وفاء الاوروبيين بالتزاماتهم في اطار الاتفاق.

جاء ذلك في تصريحات ادلى بها ظريف اليوم الخميس في العاصمة الاندونيسية جاكرتا،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

كان الرئيس الأيراني حسن روحاني قد اعلن أمس الأربعاء أن البرنامج النووي لبلاده سوف يكون" بدون حدود" عندما يتم يوم الجمعة إطلاق المرحلة الثالثة للانسحاب من الاتفاق النووى الموقع مع القوى العالمية فى عام 2015

وقال روحاني:" فى المرحلة الثالثة، سوف تبدأ وكالة الطاقة النووية الإيرانية يوم الجمعة تطبيق كل شئ مطلوب لتوسيع نطاق التكنولوجيا النووية المحلية والأبحاث العملية بدون حدود".

ومع ذلك، أكد روحاني، أن أطراف الاتفاق النووي سوف يكون أمامها مهلة شهرين آخرين للتطبيق الكامل لبنود الاتفاق، وفى حال حدوث ذلك، فإن إيران سوف تعكس مسارها أيضا، وتعود إلى تطبيق الاتفاق.

يشار إلى أن الخطوتين السابقتين لتقليص التزام ايران بالاتفاق النووي تضمنتا رفع نسبة تخصيب اليورانيوم لتتجاوز 67ر3%وكذا كمية اليورانيوم منخفض التخصيب مافوق مستوى 300 كيلوجرام.