ترامب يشكر جرينبلات على "تفانيه" من أجل إسرائيل

القاهرة – مصراوي:

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر لمبعوث واشنطن إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات بعد إعلان رحيله خلال أسابيع عن منصبه.

ويعد جرينبلات أحد المسئولين عن تجهيز خطة السلام الأمريكية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والمقرر الإعلان عنها بعد الانتخابات الإسرائيلية في 17 سبتمبر الجاري.

وقال ترامب في تغريدة "بعد 3 سنوات في إدارتي، جيستون جرينبلات سوف يرحل بهدف العمل في القطاع الخاص. كان صديقا رائعا ووفيا ومحام مذهل. تفانيه من أجل إسرائيل ومن أجل الوصول إلى سلام بينها وبين الفلسطينيين لن يُنسى... شكرا جيسون".

ورد الأخير على ترامب بتغريدة أيضًا كتب فيها "شكرا للرئيس ترامب... أشعر بالامتنان الكبير للعمل على احتمالية تحسين أوضاع الملايين من الإسرائيليين والفلسطينيين وآخرين".

وأعلن جرينبلات وهو أحد مهندسي خطة السلام الأمريكية بالشرق الأوسط، مغادرة منصبه في الأسابيع المقبلة.

ويقود مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر جهود الترويج للخطة بمساعدة جرينبلات، والسفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال ديفيد فريدمان.

وعملت المجموعة الثلاثية التي تجمعها الديانة اليهودية على خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين لمدة تتجاوز العامين.

وترفض السلطة الفلسطينية والفصائل أي خطة أمريكية للسلام تعرضها إدارة ترامب، حيث يعتبرها الفلسطينيون منحازة بشكل كامل لصالح دولة الاحتلال، وأطلق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على خطة السلام "صفعة القرن".