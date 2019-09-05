بالفيديو.. العثور على ليبي تائه في غابات الأمازون منذ عام 2012

القاهرة – (مصراوي):

عثرت شرطة البرازيل على مواطن ليبي، يُدعى حسين عمر حسين، في غابات الأمازون المطيرة بالبلاد، وذلك بعد أكثر من سبع سنوات من العُزلة.

غادر حسين ليبيا إلى ألمانيا في عام 1995، ثم إلى البرازيل في عام 2012، حيث مكث لعدة أشهر قبل أن تُسرق أمواله ووثائقه الرسمية، وهو ما اضطره للعيش وحيدًا في الغابات، حتى التقى برجال شرطة قص عليهم ما تع ض له، فطلبوا منه أن يكتب رسالة إلى سفارة ليبيا في البرازيل.

وبادر الدبلوماسيون الليبيون في السفارة بتقديم العون وإجراء اتصالات حتى الليبي التائه إلى العاصمة برازيليا، ومن هناك غادر إلى طرابلس لملاقاة أهله بعد طول غياب.

ونشر شقيق حسين، نصر الدين عمر حسين، مقطع فيديو قال من خلاله: "أخباره قطعت علينا من 2012، ما نعرف لوين مشي، لوين جه، نعرف حاجة واحدة انه انتقل إلى البرازيل".

وأضاف نصر الدين أنه عرف نبأ العثور على شقيقه عن طريق "فيسبوك"، من حوالي شهر، وعندها اتصل بالسفارة الليبية بالبرازيل والتي ساعدته حتى عاد أخيه إلى بلاده.

وشكر نصر الدين المواطنين الليبيين الذين يعيشون في البرازيل والذين وقفوا إلى جانب شقيقه تو انتشار قصته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد أن الله ساعد شقيقه ليستطيع تحمل العيش في الغابات الموحشة وسط الطقس الصعب والحيوانات المفترسة كل هذه السنوات منذ عام 2012.