الجيش الكويتي ينفي تشكيل لواء جديد من الكويتيين لتقديم الدعم عند الحاجة

الكويت - (د ب أ):

نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي مايتم تداوله من قبل بعض الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي عن " وجود توجه لتشكيل لواء جديد بالجيش يكون منتسبوه من حملة الجنسية الكويتية دون سواهم وذلك بغرض الاستعانة به لتقديم الدعم والمساندة عند الحاجة".

وقالت رئاسة الاركان ، في بيان صحفي اليوم الخميس إن "مثل هذا الخبر عار عن الصحة ولا وجود لأي توجه لإنشاء مثل هذا اللواء" .

وأكدت رئاسة الأركان أن "أحكام وقوانين القبول في الجيش الكويتي واضحة ومحددة ، وأن الالتحاق بمختلف الوحدات العسكرية يخضع لمعايير التخصص والتأهيل وحاجة تلك الوحدات ، وأن ولاء وقسم منتسبي الجيش الكويتي كافة من ضباط وضباط صف وأفراد هو لدولة الكويت وتحت راية أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة" .

وأضاف البيان أن رئاسة الأركان تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة مصادر هذه الأخبار ، والتي تعمل على ترويج مثل هذه الشائعات بهدف زرع بذور التفرقة والتشكيك بولاء وإخلاص منتسبي الجيش .

كما أهابت رئاسة الأركان بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة في التعامل مع مثل هذه المعلومات والأخبار مجهولة المصدر وغير الرسمية ، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة دائما للتواصل مع مختلف وسائل الإعلام ، للإجابة والتوضيح والاستفسار عن أية معلومات أو أخبار قد يعتريها اللبس أو عدم المصداقية .