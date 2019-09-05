مسؤول عراقي: الشركات السعودية أنجزت 80% من إعادة تأهيل منفذ عرعر الحدودي

بغداد - أ ش أ

كشف عضو مجلس محافظة الأنبار فرحان الدليمي، اليوم الخميس، عن أن الشركات السعودية أنجزت 80% من عمليات تأهيل منفذ عرعر الحدودي، مشيرا إلى أن إعادة افتتاح المنفذ سيسهم في إعادة التبادل التجاري بين البلدين.

وقال الدليمي - في تصريح أوردته قناة (السومرية) الإخبارية- إن "الشركات السعودية القائمة على إعادة إعمار وتأهيل منفذ عرعر الحدودي غربي الأنبار، تمكنت من إنجاز 80% من إعادة إعمار وتأهيل المنفذ تمهيدا لإعادة افتتاحه بشكل رسمي أمام حركة النقل".

وأضاف أن "الجانب السعودي تكفل بعملية إنجاز كافة المباني المتضررة جراء العمليات الإرهابية في منفذ عرعر الحدودي"، لافتا إلى أن "العمل يسير بخطى واسعة وبمراقبة وتصميم الحكومة السعودية على إنجاز مراحل العمل وفق التوقيتات الزمنية المحددة بين الجانبين العراقي والسعودي".

وتابع أن "إعادة افتتاح المنفذ سوف تساهم في إعادة التبادل التجاري بين البلدين"، مشيرا إلى أن "القوات العراقية قامت بتأمين كافة الطرق المؤدية إلى المنفذ".