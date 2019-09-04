غدر 4 سبتمبر.. الخليج يحيي ذكرى استشهاد جنود التحالف بالهجوم على قطر

كتبت – إيمان محمود:

أحيا آلاف المدونين الخليجيون الذكرى الرابعة لاستشهاد 92 من جنود التحالف العربي واليمن في هجوم للحوثيين، عبر تدشين هاشتاج "غدر 4 سبتمبر". واتهموا قطر وإيران بالوقوف وراء الهجوم.

كان انفجار هائل وقع في الساعة السادسة من صباح يوم الرابع من سبتمبر عام 2015، بمعسكر اللواء 107 مشاة بمنطقة صافر في محافظة مأرب اليمنية، نتيجة إطلاق الحوثيين وقوات علي عبد الله صالح التي كانت متحالفة معها وقتذاك، صاروخ أرض-أرض على مخزن أسلحة في المعسكر.

وأودى الانفجار بحياة 99 جنديًا من التحالف العربي؛ أغلبهم من الإماراتيين الذين بلغ عددهم 45 جنديًا، بالإضافة إلى 32 جنديًا يمنيًا، و10 جنود سعوديين، و5 جنود بحرينيين.

وكشفت وزارة الدفاع اليمنية، وقتذاك، أن السبب الحقيقي وراء الحادث هو "خيانة عسكرية"، موضحة أن هناك ضباط وأفراد أعلنوا ولاءهم للشرعية اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، لكنهم لازالوا يدينون للحوثيين وحليفهم -في ذلك الوقت- الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي غدر به الحوثيون فيما بعد وقتلوه في ديسمبر عام 2017.

وبعد ساعات من الانفجار، تحدث العقيد طيار اليمني، أنيس قاسم المفلحي، عن تفاصيل الحادث الإرهابي قائلاً: "العالم فوجئ في ذلك اليوم، بواحدة من أكبر عمليات الخيانة لدول التحالف دعم الشرعية في اليمن".

وأضاف المفلحي في تصريح لموقع العرب مباشر، "في صبيحة يوم الجمعة من ذلك اليوم، وقعت الخيانة الكبرى التي ارتكبها تنظيم الإخوان الإصلاحي اليمني، بتخطيط وتمويل رجال المخابرات القطريين، وبتنسيق مع الانقلابين الحوثيين، حيث فوجئ اليمنيون والعالم والأشقاء في دول الخليج، بواحدة من أكبر العمليات النوعية في الخيانة لدول التحالف، عندما أقدمت بعض عناصر الإخوان الإرهابية، تساندها عناصر من القاعدة المندسين بين جنود الجيش الوطني في اللواء 107 مشاة، بإطلاق صاروخ حراري موجه عبر إحداثيات دقيقة أُرسلت من داخل ثكنات اللواء 107 مشاة".

وأضاف المفلحي أن "الصاروخ أصاب بشكل مباشر مخازن ومستودع الذخائر الذي كان بجانب مكاتب وثكنات الجنود الإماراتيين، والسعوديين، والبحرينيين وأيضاً اليمنيين، الأمر الذي ولد انفجاراً ضخمًا".

وتابع "الغريب في الأمر أن المخطط القطري لم يكتف بتلك العملية الإرهابية الخبيثة، بل أعطيت الأوامر لهم بتصفية من نجا منهم، بإطلاق النار العشوائي من بنادق عناصر داعش المندسين بين الجنود، وهذا ما حدث بالفعل، فأصيب كثير من الجنود بما فيهم إماراتيون غير الذين استهدفوا بالانفجار الأول، وكان عددهم 7 جنود، وكانت إصاباتهم خطرة واستشهدوا لاحقًا".

إحياء الذكرى

وفي الذكرى الرابعة للحادث، تصدر هاشتاج "#غدر_4سبتمبر" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ليشارك فيه الآلاف من دول الخليج والدول العربية، لإحياء هذه الذكرى.

وقال طلال صباح، مواطن سعودي، في تغرية عبر الهاشتاج: "بطولات القوات المسلحة لا تنتهي نعلم جميعًا أنهم أبطال بواسل ولن تنال الأعمال الإرهابية الخسيسة أبدا من عزيمتهم .. ولا حتى محاولات القتل فالجنود الذين قتلوا غدرا في حادثه صافر نحتسبهم عند الله شهداء بإذن الله".

فيما نشر أحد المواطنين الإماراتيين صورة من الاستقبال الرسمي لجثامين الجنود الإماراتيين في المطار، وكتب فوقها عبارة "غابت أجسادكم ولكن بطولاتكم سنحكيها لأجيالنا القادمة يا شهداء الوطن".

ومن جانبه، قال الناشط السعودي منذر آل الشيخ مبارك "بعد قليل يدخل يوم الرابع من سبتمبر إياكم ونسيان #غدر_4سبتمبر فعل قبيح من نظام الدوحة كرر ما حدث من قطر في الخفجي!!".

وأضاف في تغريدة أخرى "صباح #غدر_4سبتمبر فعل خسيس من نظام #الدوحة ووصمة عار في جبين قطر".

تفاعل أيضًا الإعلامي بفضائية سكاي نيوز عربية، جمال الحربي، مع الهاشتاج قائلاً: "يصادف اليوم ذكرى استشهاد كوكبة من أبناء #الامارات وأبطال التحالف العربي في مأرب نتيجة الغدر والخيانة من قبل شياطين الإخوان الذين لم يقابلوا الإحسان بالإحسان ولم يقدروا تضحيات أبناء التحالف بقيادة السعودية من أجل استعادة اليمن من قبضة المشروع الإيراني".

وأضاف في تغريدة أخرى: "أرض اليمن ستظل إلى يوم الدين تفوح منها رائحة دم شهداء أبطال الإمارات الزكية الطاهرة التي سطرت أسمى مظاهر التضحية وبذلك يمتزج الدم اليمني الإماراتي السعودي ليقل لكل خائن لليمن متنكر للجميل خسئتم أينما حللتم".

ونشر الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، أمجد طه، صورة للجنود الضحايا الخمس للبحرين، مُغردًا "في مثل هذا اليوم، وبالتنسيق مع نظامي قطر وإيران والإخوان استهدف الحوثي جنود وأبطال مملكة البحرين في اليمن .. مملكة البحرين مملكة المواقف العربية الأصيلة".

مضيفًا "البحرين مدرسة في الموقف العربي الشجاع الإنساني البطولي".