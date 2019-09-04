كولومبيا : مقتل 4 جنود في كمين نصبته عصابة لتجارة المخدرات

بوجوتا - (أ ش أ):

أعلن الجيش الكولومبي مقتل أربعة من جنوده في كمين نصبته عناصر تابعة لإحدى عصابات الإتجار في المخدرات بالبلاد.

وقال الجيش الكولومبي- في بيان نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء - إن الجنود تعرضوا للكمين خلال عملية كانوا يقومون بها لحماية فلاحين وقعوا كضحايا في تبادل لإطلاق نار مع عصابات مخدرات متناحرة.مضيفا أن إثنين من الضباط قد أصيبا أيضا في الهجوم الذي وقع أمس (الثلاثاء) .

وألقى الجيش باللوم فيه على عصابة "جلف كلان" التي تقاتل من أجل السيطرة على طريق لتهريب المخدرات غرب البلاد.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد رصدت مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل أي معلومات تساعد في القبض على زعيم العصابة دايرو أنطونيو أوسوجا.