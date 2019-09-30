الرئيس التنفيذي الأفغاني: لن يتم إجراء جولة إعادة للانتخابات الرئاسية

كابول- (د ب أ):

قال الرئيس التنفيذي الأفغاني عبدالله عبدالله للصحفيين في كابول اليوم الاثنين إنه لن يتم إجراء جولة إعادة للانتخابات الرئاسية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن عبدالله عبدالله قوله إن " الأصوات التي حصلنا عليها الأعلى في هذه الانتخابات".

وطالب عبد الله المفوضية المستقلة الانتخابات بإبطال الأصوات المزورة.

وكانت رئيسة المفوضية المستقلة للانتخابات في أفغانستان، حوا علم نورستاني، أعلنت مساء السبت، انتهاء التصويت "بنجاح" في انتخابات الرئاسة التي انطلقت صباح السبت.

وشهدت الانتخابات منافسة قوية بين عبد الله عبد الله والرئيس الأفغاني أشرف غني.

ويتقاسم غني وعبدالله السلطة في حكومة وحدة وطنية تشكلت بوساطة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، في أعقاب انتخابات رئاسية شابتها الفوضى والتلاعب عام 2014، حيث لم يتقبل نتيجتها الرئيس التنفيذي.