مسؤول عراقي: افتتاح معبر القائم من شأنه تعزيز التبادل التجاري مع سوريا

بغداد - أ ش أ

أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية ، كاظم العقابي، أهمية افتتاح معبر "البوكمال - القائم" الحدودي بين بغداد ودمشق.

وقال العقابي ـ في تصريح خاص لراديو "سوا " الأمريكي اليوم الإثنين إن افتتاح المعبر من شأنه تعزيز حجم التبادل التجاري بين العراق وسوريا ، وإنعاش حركة السياحة بين البلدين.

وأكد المسئول العراقي ، أن افتتاح المعبر سيكون لها تأثيرات كبيرة على المنطقة ، وإتاحة المزيد من فرص العمل والحد من البطالة في المناطق القريبة من معبر "القائم " الحدودي.

يذكر أن معبر "القائم " الحدودي بين العراق وسوريا تم إغلاقه ست سنوات ، ويعد المعبر واحدا من ثلاثة معابر حدودية تربط سوريا مع العراق، وتم تحريره من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي ، في شهر نوفمبر عام 2017، وتأجل إعادة افتتاح المعبر عدة مرات بسبب عدم الانتهاء من تأهيله.