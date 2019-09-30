مسؤول عراقي: افتتاح معبر القائم من شأنه تعزيز التبادل التجاري مع سوريا
بغداد - أ ش أ
أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية ، كاظم العقابي، أهمية افتتاح معبر "البوكمال - القائم" الحدودي بين بغداد ودمشق.
وقال العقابي ـ في تصريح خاص لراديو "سوا " الأمريكي اليوم الإثنين إن افتتاح المعبر من شأنه تعزيز حجم التبادل التجاري بين العراق وسوريا ، وإنعاش حركة السياحة بين البلدين.
وأكد المسئول العراقي ، أن افتتاح المعبر سيكون لها تأثيرات كبيرة على المنطقة ، وإتاحة المزيد من فرص العمل والحد من البطالة في المناطق القريبة من معبر "القائم " الحدودي.
يذكر أن معبر "القائم " الحدودي بين العراق وسوريا تم إغلاقه ست سنوات ، ويعد المعبر واحدا من ثلاثة معابر حدودية تربط سوريا مع العراق، وتم تحريره من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي ، في شهر نوفمبر عام 2017، وتأجل إعادة افتتاح المعبر عدة مرات بسبب عدم الانتهاء من تأهيله.
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