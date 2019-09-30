عودة 1423 لاجئا سوريا إلى بلدهم خلال الـ24 ساعة الماضية

موسكو - أ ش أ

أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا أن 1423 لاجئا سوريا عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية، من بينهم 317 لاجئا منهم (95 امرأة و162 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري طجديدة يابوس و"تلكلخ"، بالإضافة إلى 1106 لاجئين منهم (332 امرأة و564 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وذكر بيان للمركز الروسي اليوم الاثنين أن 336 نازحا عادوا أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا.

وأضاف البيان أنه جرى ترميم 5 منازل سكنية ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية ونقطة طبية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح أن وحدات سلاح المهندسيين السوري طهرت الأراضي من الألغام على مساحة 2.4 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 35 عبوة قابلة للانفجار.