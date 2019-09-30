المرصد السوري: الطائرات الروسية قتلت أكثر من 19 ألف شخص منذ بدء عملياتها بسوريا

القاهرة- (د ب أ):

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين أن الطائرات الروسية قتلت أكثر من 19 ألف شخص منذ بدء مشاركتها العسكرية على الأراضي السورية في نهاية شهر سبتمبر من عام 2015 .

وأشار إلى أن من بينهم نحو 8300 مدني.

ولا يمكن التأكد من صحة هذه الأعداد بصورة مستقلة.

وتواصل روسيا القيام بعمليات على الأراضي السورية لدعم حليفها الرئيس السوري بشار الأسد.