المرصد السوري: الطائرات الروسية قتلت أكثر من 19 ألف شخص منذ بدء عملياتها بسوريا
09:57 ص الإثنين 30 سبتمبر 2019
القاهرة- (د ب أ):
ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين أن الطائرات الروسية قتلت أكثر من 19 ألف شخص منذ بدء مشاركتها العسكرية على الأراضي السورية في نهاية شهر سبتمبر من عام 2015 .
وأشار إلى أن من بينهم نحو 8300 مدني.
ولا يمكن التأكد من صحة هذه الأعداد بصورة مستقلة.
وتواصل روسيا القيام بعمليات على الأراضي السورية لدعم حليفها الرئيس السوري بشار الأسد.
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