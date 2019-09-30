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المرصد السوري: الطائرات الروسية قتلت أكثر من 19 ألف شخص منذ بدء عملياتها بسوريا

09:57 ص الإثنين 30 سبتمبر 2019
المرصد السوري: الطائرات الروسية قتلت أكثر من 19 ألف شخص منذ بدء عملياتها بسوريا

الطائرات الروسية - ارشيفية

القاهرة- (د ب أ):

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين أن الطائرات الروسية قتلت أكثر من 19 ألف شخص منذ بدء مشاركتها العسكرية على الأراضي السورية في نهاية شهر سبتمبر من عام 2015 .

وأشار إلى أن من بينهم نحو 8300 مدني.

ولا يمكن التأكد من صحة هذه الأعداد بصورة مستقلة.

وتواصل روسيا القيام بعمليات على الأراضي السورية لدعم حليفها الرئيس السوري بشار الأسد.

الطائرات الروسية المرصد السوري سوريا حقوق الإنسان الأراضي السورية

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