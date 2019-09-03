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    رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يصل السعودية

    07:07 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
    رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يصل السعودية

    رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزب

    صنعاء - (د ب أ)

    وصل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة جدة السعودية بناء على دعوة من سلطات المملكة.

    وقال نزار هيثم المتحدث باسم المجلس الانتقالي في تغريدة عبر الحساب الرسمي له في تويتر إن رئيس المجلس والوفد المرافق له من أعضاء هيئة الرئاسة وصلوا إلى مدينة جدة استجابة لدعوة وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية.

    ويأتي وصول وفد الانتقالي من أجل التشاور مع الحكومة اليمنية بوساطة سعودية لإنهاء أزمة جنوبي اليمن.

    ومؤخرا سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على العاصمة المؤقتة عدن ومناطق جنوبية أخرى، فيما تتهم الحكومة اليمنية المجلس بالانقلاب على السلطات الشرعية.

    وفي وقت سابق دعت السعودية المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية إلى الحوار لحل أزمة جنوب اليمن ووقف التصعيد هناك.

    المجلس الانتقالي في اليمن عيدروس الزبيدي السعودية مدينة جدة

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