وزير خارجية العراق وأبو الغيط يبحثان الاعتداءات الاسرائيلية في المنطقة

بغداد- (د ب أ):

أجرى وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم اليوم الثلاثاء مباحثات مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الذي يزور بغداد حاليا.

وذكرت مصادر بوزارة الخارجية أن الجانبين بحثا "الملفات التي سيتم طرحها في الاجتماع الوزاري المقبل والاعتداءات الاسرائيلية في المنطقة وسيتم اتخاذ قرارات تحد منها".

وأوضحت المصادر أن الجانبين اشادا بدور العراق خلال التصعيد بين إيران وأمريكا في ابعاد المنطقة عن النزاعات والحروب.

واكدت المصادر أن "أبو الغيط عبر عن ثقة الجامعة العربية بقدرات وامكانيات العراق في ادارة الاجتماع الوزاري وانجاح مخرجاته".

ومن المنتظر أن يلتقي أبو الغيط الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

كان أحمد أبو الغيط وصل إلى بغداد في وقت سابق اليوم بـنـاء على دعوة موجهة من وزير الخارجية العراقي.

ومن المقرر أن يترأس العراق المجلس الـــوزاري العربي في العاشر من الشهر الجاري .