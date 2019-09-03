الناقلة الإيرانية "أدريان داريا " تتوقف عن إرسال إشارات بشأن موقعها

لندن- (د ب ا):

توقفت الناقلة الإيرانية " أدريان داريا" التي تترصدها الولايات المتحدة عن إرسال بيانات حول موقعها عبر إشارات القمر الاصطناعي أمس الاثنين، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إن آخر موقع معلوم للناقلة كان شرق البحر المتوسط بين قبرص والساحل السوري.

وأضافت أن أحدث البيانات المتاحة تشير إلى أن الناقلة كانت ممتلئة بالنفط.

ولعبت الناقلة، المعروفة سابقا باسم "جريس 1"، دورا رئيسيا في نزاع دام أشهر بين الغرب وإيران. واحتجزت القوات البريطانية الناقلة قبالة جبل طارق في أوائل يوليو، للاشتباه في قيامها بنقل نفط إلى سورية في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي. وأفرجت سلطات جبل طارق عن السفينة في 15 أغسطس، مشيرة إلى أن إيران قدمت ضمانات بأن السفينة لن تبحر إلى جهة يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات.