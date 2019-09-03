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    زلزال بقوة 4.5 درجة بمقياس ريختر يضرب سواحل كامشاتكا الروسية

    05:18 ص الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
    زلزال بقوة 4.5 درجة بمقياس ريختر يضرب سواحل كامشاتكا الروسية

    نتيجة زلزال

    القاهرة- (مصراوي):

    أعلنت هيئة المسح الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في منطقة كامتشاتكا، أن زلزالًا بلغت شدته 4.5 درجة وقع قبالة الساحل الشرقي لكامشاتكا.

    وبحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، وفقًا لهيئة المسح، تم تسجيل الحدث الزلزالي الذي بلغت شدته 4.5 درجة في المحيط الهادي على عمق 43 كيلومترًا وعلى بعد 199 كيلومترًا جنوب شرق "بتروبافلوفسك كامتشاتسكي".

    ووفقًا لمديرية حالة الطوارئ في منطقة كامتشاتكا، لم يشعر سكان المنطقة في الهزات.

    وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهو عبارة عن منطقة تمتد على شكل قوس عريض وتشهد نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا كبيرًا.​

    زلزال هيئة المسح الجيوفيزيائية أكاديمية العلوم الروسية منطقة كامتشاتكا المحيط الهادي
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