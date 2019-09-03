المغرب يعلن العدد النهائي لضحايا فيضانات جنوبي البلاد

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت السلطات المغربية، أمس الاثنين، العثور على جثة رجل فقد أثره عقب الفيضانات التي ضربت جنوب البلاد الأسبوع الماضي، لترتفع بذلك إلى 8 قتلى الحصيلة النهائية للمأساة التي نجمت عن سيول غمرت ملعبًا أثناء مباراة لكرة القدم، بحسب "سكاي نيوز".

والأربعاء الفائت غمرت السيول ملعباً لكرة القدم في قرية تزيرت بضواحي مدينة تارودانت، أثناء مباراة بين فريقين محليين من الهواة، ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص وفقدان ثامن وإصابة تاسع بجروح.

والضحايا السبع هم فتى يبلغ 17 سنة، و6 مسنّين شأنهم شأن المفقود الذي عثر عليه الاثنين جثة هامدة.

وبحسب السلطات فإن الجثة التي عثر عليها الاثنين جرفتها السيول، وتم العثور عليها على بعد حوالي 20 كلم من قرية تزيرت.

وكان شاهد عيان قال لوكالة "فرانس برس" إنّ السيول جرفت الملعب حيث كانت تقام مباراة في إطار دوري محلي للهواة.

وأضاف "تحصن شبان في بناية صغيرة تتخذ مستودعا للملابس لكن السيول جرفتهم".

وأكدت السلطات المغربية أنها فتحت تحقيقاً "تحت إشراف النيابة العامة حول ظروف وملابسات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأمطار المنهمرة بغزارة أعقبت موجة جفاف كبيرة ما جعل الفيضانات اكثر عنفاً. ​