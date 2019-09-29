اليمن.. أول رد على مزاعم الحوثيين حول "أسر الجنود"

القاهرة – مصراوي:

قال وزير الإعلام بالحكومة اليمنية معمر الإرياني، اليوم الأحد، إن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تروج لانتصارات وهمية للتغطية على مأزقها العسكري، وذلك في أول رد رسمي بعد مزاعم الحوثيين حول "سقوط 3 ألوية بكامل عتادها" في محور نجران.

وأضاف الإرياني في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع تويتر: "تروج المليشيا الحوثية لانتصارات وهمية بهدف التغطية على مأزقها السياسي والعسكري وعزلتها الشعبية ورفع الروح المعنوية المنهارة لعناصرها وإظهار قدرتها على تحقيق انجاز على الأرض والاستمرار في حربها بالوكالة لصالح أسيادها في طهران والتشويش على جريمة الاستهداف الايراني لأرامكو النفطية".

وتابع أن "مليشيا الحوثي المدعومة من ايران استخدمت في مزاعمها مخزونها من مشاهد الفيديو والأسرى لمحاولة التفاف فاشلة نفذته قبل أشهر على عدد من كتائب لواء الفتح في محور كتاف، وقد تم في حينه وبدعم من طيران التحالف فك الحصار والتعامل مع عناصر المليشيا والقضاء بشكل كامل على ما يسمى لواء الصماد3".

كما أشار إلى أن "مليشيا الحوثي المدعومة من ايران تلقت خلال الاشهر الماضية ضربات موجعة وتكبدت خسائر فادحة في الارواح والعتاد على يد أبطال الجيش الوطني في مختلف الجبهات،وتمكنت وحدات الجيش مسنودا بتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية من استعادة مئات الكيلو مترات في مختلف محاور صعدة وحرض بمحافظة حجه".

وكان الحوثيين أعلنوا على لسان يحيى سريع وهو المتحدث العسكري لمجموعاتهم المسلحة، "سقوط 3 ألوية عسكرية تابعة لقوات التحالف" زاعمًا أسر المئات من الجنود.