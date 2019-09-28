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    محامي ترامب يقول إن نقاده يحاولون "تدميره" بشأن اتصال ترامب مع رئيس أوكرانيا

    10:00 م السبت 28 سبتمبر 2019
    محامي ترامب يقول إن نقاده يحاولون "تدميره" بشأن اتصال ترامب مع رئيس أوكرانيا

    رودي جولياني المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي

    واشنطن - (د ب أ):

    قال المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رودي جولياني، إن النواب الديمقراطيين ووسائل الإعلام يحاولون "تدميره" للتستر على مزاعم لا أساس لها من الصحة ضد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

    يشار إلى أن جولياني هو شخصية محورية في العاصفة السياسية وإجراءات المساءلة المستمرة في تعامل ترامب مع أوكرانيا والمحاولات المزعومة للضغط على الحكومة الأوكرانية بدون مبرر لتحقيق مكاسب سياسية.

    وقال جولياني في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "كنت أعلم أن مستنقع وسائل الإعلام والديمقراطيين الفاسدين سيحاولون تدميري لمواصلة تسترهم لعدة سنوات على الفضيحة على أعلى مستويات إدارة أوباما".

    وورد اسم جولياني بشكل متكرر في مكالمة بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب فيها ترامب من الرئيس الأوكراني التحقيق مع نجل منافسه السياسي نائب الرئيس السابق، جو بايدن.

    واتهم جولياني، بايدن بارتكاب مخالفات بالضغط على أوكرانيا لإقالة ممثل ادعاء في حين كان نجله ، هانتر، في مجلس إدارة شركة للغاز الطبيعي كانت تخضع لتدقيق من جانب ممثل الادعاء ذلك.

    ولم يتم العثور على أي دليل بشأن ارتكاب مخالفات.

    وأطلق ديمقراطيو مجلس النواب تحقيقا لمساءلة ترامب هذا الأسبوع تمهيدا لاتهامه بالتقصير بعد تفجر ما يسمى بفضيحة المكالمة الهاتفية مع الرئيس الأوكرانى .

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