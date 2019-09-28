الأمم المتحدة: إنقاذ 50 مهاجرًا من الغرق إثر إنقلاب قاربهم بالمتوسط

جنيف - أ ش أ

أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأنه تم إنقاذ نحو 50 مهاجرًا من الموت غرقًا في مياه البحر المتوسط إثر انقلاب قاربهم خلال محاولتهم الوصول إلى شواطئ القارة الأوروبية.

وأشارت إحدى الفرق المستقلة التي تقدم الإغاثة للأشخاص الذين يعبرون البحر المتوسط - حسبما ذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم السبت - أن "نحو 56 شخصًا في خطر" من جراء انقلاب قارب كان ينقلهم.

وأوضح فريق الإغاثة المستقل أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من مهاجرين على متن قارب غادروا الشواطئ الليبية قبل أيام ويؤكدون أنهم في أمس الحاجة للمساعدة وأنهم يخشون الموت غرقًا.

من جهته، قال متحدث باسم خفر السواحل الليبية أيوب جاسم إن انقلاب القارب حدث قبالة مدينة مصراتة‎ الواقعة غربي البلاد، غير أنه لم يدل بمزيد من التفاصيل بشأن هذا الصدد، لافتًا إلى أن فرق الإنقاذ اتجهت إلى موقع الحادث.