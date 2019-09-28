  • عاجل:السيسي ينعي شهداء الجيش: "سلامٌ على من روى بدمائه الزكية تراب الوطن"

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الفائدة عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي توماس كوك الطقس سد النهضة أسعار الذهب انتخابات تونس هجوم أرامكو السعودية

    لافروف ينتقد بيلوسي بعد مزاعمها بتورط روسي في فضيحة ترامب مع أوكرانيا

    12:06 ص السبت 28 سبتمبر 2019
    لافروف ينتقد بيلوسي بعد مزاعمها بتورط روسي في فضيحة ترامب مع أوكرانيا

    سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي

    نيويورك - (د ب أ):

    قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن مزاعم رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي بشأن دور روسي فيما بات يعرف بفضيحة أوكرانيا هي "جنون واضح من الشك والاضطهاد".

    ويواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيق مساءلة تمهيدا لاتهامه بالتقصير ثم عزله بشأن تسريب لمكالمة هاتفية ضغط فيها على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أجل تشويه صورة نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن والمرشح الديمقراطي الأوفر حظا لمنافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2020.

    وقال لافروف: "حسنا إنها جنون من الشك، أعتقد أن ذلك واضح للجميع".

    كانت بيلوسي قد أدلت بتصريحاتها في مقابلة على شبكة "إم إس إن بي سي" الأمريكية في وقت سابق من اليوم الجمعة.

    وقالت بيلوسي إن "هناك رئيس للولايات المتحدة يطلب من دولة أخرى التدخل في الانتخابات الأمريكية. وسيتعين على الرئيس أن يرد على ذلك، وهما يعرفان مدى مخالفة ذلك. لذا فهو خطأ لأي دولة ... كما شهدنا تدخلا روسيا ... وبالمناسبة، أعتقد أن لروسيا دخلا في هذا".

    سيرجي لافروف نانسي بيلوسي فضيحة ترامب عزل ترامب روسيا

    الخبر التالى:

    لافروف: لولا التدخلات الخارجية لتشكلت اللجنة الدستورية السورية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان