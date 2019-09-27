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    السعودية تعتزم فتح أبوابها أمام السياح الأجانب بنظام تأشيرات جديد

    05:45 ص الجمعة 27 سبتمبر 2019
    السعودية تعتزم فتح أبوابها أمام السياح الأجانب بنظام تأشيرات جديد

    السعودية

    الرياض- (د ب أ):

    أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث في السعودية، أن المملكة ستفتح أبوابها أمام السياح الأجانب لأول مرة بموجب نظام تأشيرات جديد سيجري الإعلان عنه مساء اليوم الجمعة.

    وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتعزيز السياحة. وتهدف الرياض إلى زيادة عدد الزيارات الدولية والمحلية إلى 100 مليون زيارة بحلول عام 2030.

    وقال أحمد الخطيب، رئيس الهيئة في بيان صدر اليوم الجمعة: "إن انفتاح السعودية أمام السياح الأجانب هو خطوة تاريخية لبلادنا".

    وتعد السعودية منذ فترة طويلة واحدة من أصعب الدول التي يدخلها السياح، حيث يتم منح التأشيرات فقط لرحلات العمل قصيرة الأجل أو الحج والعمرة، أو للمسافرين الذين لديهم أسر في البلاد.

    وسيتم الإعلان عن تفاصيل خطة التأشيرات الجديدة وخطط السياحة في حفل يقام مساء اليوم الجمعة في الدرعية، وهي أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو في الرياض.​

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