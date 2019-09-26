"باتريوت وأفراد".. نشر معدات عسكرية أمريكية جديدة في السعودية (بيان)

واشنطن - (د ب ا)

اعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) اليوم االخميس عن نشر معدات وقوات امريكية في السعودية.

جاء ذلك في بيان لكبير المتحدثين باسم البنتاجون جوناثان هوفمان نشر في الموقع الألكتروني للوزارة.

وقال البيان "في ضوء الهجمات الأخيرة على المملكة العربية السعودية ، وبناءً على دعوتهم ، أعلن وزير الدفاع مارك ت. إسبر اليوم أن الولايات المتحدة ستنشر بطارية باتريوت واحدة، وأربعة رادارات سينتنيال، وما يقرب من 200 من أفراد الدعم.

واضاف البيان" هذا النشر سوف يزيد قدرة الدفاع الجوي والصاروخي للمملكة على حماية البنية التحتية العسكرية والمدنية الحيوية. ويعزز هذا النشر وجودًا مهمًا بالفعل للقوات الأمريكية في المنطقة".

وذكر البيان "وزير الدفاع وافق أيضًا على تجهيز معدات إضافية للنشر، رغم أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بنشرها"

وقال البيان " تشمل المعدات: بطاريتان باتريوت ، ومنظومة واحدة للدفاع الجوي الصاروخي أرض-جو."

واستطرد البيان" من المهم أن نشير إلى أن هذه الخطوات هي دليل على التزامنا تجاه الشركاء الإقليميين، والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. يأتي ذلك بعد تواصل الوزير والرئيس على نحو مكثف مع الشركاء في المنطقة وحول العالم".

واوضح البيان "انتقدت دول أخرى التصرفات الإيرانية الشريرة في المنطقة، ونتطلع إليها للمساهمة بأموال في جهد دولي لتعزيز دفاع المملكة العربية السعودية".