قوات سوريا الديمقراطية تصفي قيادياً بارزاً من داعش

دمشق - أ ش أ

أكد المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي، اليوم الخميس، مقتل العضو البارز بتنظيم (داعش) الإرهابي أبو عمر السوري، في مداهمة لقوات سوريا الديمقراطية.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و أوردتها قناة العربية الإخبارية - "إن أبو عمر السوري كان المسؤول عن تسليح ونقل الخلايا النائمة في المنطقة".

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية - في مارس الماضي - أن تنظيم داعش مني بالهزيمة النهائية في جيب في الباغوز شرق سوريا، بما ينهي دولة "الخلافة" التي أعلنها التنظيم وامتدت في وقت من الأوقات على مساحة تصل إلى ثلث العراق وسوريا.