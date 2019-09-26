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    قوات سوريا الديمقراطية تصفي قيادياً بارزاً من داعش

    05:46 م الخميس 26 سبتمبر 2019
    قوات سوريا الديمقراطية تصفي قيادياً بارزاً من داعش

    قوات سوريا الديمقراطية

    دمشق - أ ش أ

    أكد المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي، اليوم الخميس، مقتل العضو البارز بتنظيم (داعش) الإرهابي أبو عمر السوري، في مداهمة لقوات سوريا الديمقراطية.

    وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و أوردتها قناة العربية الإخبارية - "إن أبو عمر السوري كان المسؤول عن تسليح ونقل الخلايا النائمة في المنطقة".

    وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية - في مارس الماضي - أن تنظيم داعش مني بالهزيمة النهائية في جيب في الباغوز شرق سوريا، بما ينهي دولة "الخلافة" التي أعلنها التنظيم وامتدت في وقت من الأوقات على مساحة تصل إلى ثلث العراق وسوريا.

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    قوات سوريا الديمقراطية سوريا تنظيم داعش مصطفى بالي أبو عمر السوري

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