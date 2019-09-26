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    طالبان تتعهد بعرقلة الانتخابات الرئاسية الأفغانية

    12:53 م الخميس 26 سبتمبر 2019
    طالبان تتعهد بعرقلة الانتخابات الرئاسية الأفغانية

    حركه طالبان - ارشيفية

    كابول - (د ب ا):

    أصدرت حركة طالبان أفغانستان اليوم الخميس أوامرها لأنصارها باستخدام كل السبل الممكنة لعرقلة الانتخابات الرئاسية المقررة السبت المقبل.

    وقالت الحركة إنها سوف تهاجم القوات الأمنية في مراكز الاقتراع، كما سوف تغلق الطرق الرئيسية لعرقلة عملية التصويت. وأضافت أنه من أجل سلامة المواطنين، عليهم أن يمتنعوا عن التصويت وأن يبقوا في منازلهم.

    ووصفت الحركة الانتخابات الرئاسية بالمؤامرة التي تهدف " لتنفيذ أهداف المحتلين" في البلاد.

    ويأتي هذا البيان في الوقت الذي تمت فيه دعوة ملايين الأفغان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات يوم السبت المقبل.

    ويتنافس في الانتخابات 18 مرشحا، بينهم الرئيس الحالي أشرف غني.

    ومن المتوقع أن يتم نشر أكثر من 72 ألف من قوات الأمن الأفغانية خلال الانتخابات. وسوف يتم وضع نحو 30 ألف إلى 40 ألف جندي في وضع التأهب في حال اندلاع أعمال عنف أو هجمات للمسلحين.

    وقد طالبت مهمة المساعدة الأممية في أفغانستان مطلع هذا الأسبوع جميع الأطراف بالقيام بدورها وتوفير ظروف ملائمة للمواطنين الأفغان للتصويت في مناخ أمن.

    وطالب رئيس المهمة الأممية في أفغانستان تاداميشي ياماموتو حركة طالبان" بالابتعاد عن أي نشاط من شأنه التأثير على الانتخابات".

    حركة طالبان كابول الانتخابات الرئاسية الأفغانية أفغانستان

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