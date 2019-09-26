باريس: إغلاق مدارس ودور حضانة إثر اندلاع حريق بمصنع للكيماويات

باريس- (د ب أ):

أُغلِقت مدارس ودور حضانة في 13 بلدة وحضانة، الخميس، وذلك في الوقت الذي يعمل فيه نحو 200 رجل إطفاء على إخماد حريق بمصنع للكيماويات في مدينة روان بشمال غرب فرنسا.

وقالت السلطات المحلية إن التحليل المبدئي لم يرصد وجود أي" سمية حادة" في الهواء، ولكن يتعين على سكان روان البقاء في منازلهم قدر الإمكان والابتعاد عن الدخان.

ويُنتج المصنع مواد التشحيم والتزييت والطلاء، وهو الآن في أعلى وضع خطورة وفقا لنظام سيفيسو الخاص بالاتحاد الأوروبي، الذي يهدف لمنع وقوع حوادث متعلقة بالمواد الخطرة.

وكان الحريق قد اندلع الساعة 2:40 دقيقة بالتوقيت المحلي (00:40 بتوقيت جرينتش)، بحسب ما قالته السلطات المحلية. وتم إطلاق صفارات الانذار لمطالبة السكان الاستماع للراديو لمعرفة أخر الأحداث.

وطالبت السلطات السكان الذين تلطخوا بالدخان الناجم عن الحريق بغسل أيديهم وغسل جميع الفاكهة والخضروات قبل أكلها.