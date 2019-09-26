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    صندوق النقد: من الصعب إيجاد مسار سريع بشأن الأرجنتين

    02:19 ص الخميس 26 سبتمبر 2019
    صندوق النقد: من الصعب إيجاد مسار سريع بشأن الأرجنتين

    صندوق النقد الدولي

    واشنطن - (د ب أ):

    أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء أنه يبذل جهودا لتحقيق الاستقرار لاقتصاد الأرجنتين، لكن "من الصعب إيجاد مسار سريع" لذلك.

    وقال الصندوق إنه لا يزال ملتزما بشكل كامل بإيجاد حل لاقتصاد البلاد، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

    وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال مسؤولون محليون إن بلادهم تحتاج إلى إعادة التفاوض بشأن شروط قرض صندوق النقد الدولي.

    وقال وزير الخزانة هيرنان لاكونزا، إن بلاده ستتفاوض مع حائزي سنداتها الدولية وصندوق النقد بهدف تمديد آجال التزامات ديونها كوسيلة لضمان قدرة البلاد على السداد.

    يأتي ذلك وسط مخاوف بشأن قدرة الأرجنتين على الوفاء بالتزامات ديونها المقومة بالدولار منذ أن تعرضت العملة المحلية (البيزو) لضربة عنيفة بسبب الغموض السياسي.

    صندوق النقد الدولي الأرجنتين استقرار اقتصاد الأرجنتين
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