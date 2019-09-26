ترامب يمنع دخول المسؤولين الحكوميين الإيرانيين إلى الولايات المتحدة

نيويورك - (د ب أ):

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الأربعاء دخول مسؤولين حكوميين إيرانيين كبار إلى الولايات المتحدة وأفراد أسرهم.

وقال ترامب في بيان أصدره البيت الأبيض: "قررت أنه في مصلحة الولايات المتحدة اتخاذ إجراء لتقييد وتعليق دخول مسؤولين حكوميين بارزين من إيران للولايات المتحدة وأقاربهم المباشرين، سواء كانوا مهاجرين أو غير مهاجرين".

ولا ينطبق هذا الإعلان على المقيمين بشكل قانوني ودائم في الولايات المتحدة أو أولئك الذين حصلوا على وضع اللجوء.