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    ترامب يمنع دخول المسؤولين الحكوميين الإيرانيين إلى الولايات المتحدة

    01:38 ص الخميس 26 سبتمبر 2019
    ترامب يمنع دخول المسؤولين الحكوميين الإيرانيين إلى الولايات المتحدة

    دونالد ترامب

    نيويورك - (د ب أ):

    علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الأربعاء دخول مسؤولين حكوميين إيرانيين كبار إلى الولايات المتحدة وأفراد أسرهم.

    وقال ترامب في بيان أصدره البيت الأبيض: "قررت أنه في مصلحة الولايات المتحدة اتخاذ إجراء لتقييد وتعليق دخول مسؤولين حكوميين بارزين من إيران للولايات المتحدة وأقاربهم المباشرين، سواء كانوا مهاجرين أو غير مهاجرين".

    ولا ينطبق هذا الإعلان على المقيمين بشكل قانوني ودائم في الولايات المتحدة أو أولئك الذين حصلوا على وضع اللجوء.

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