روحاني: أدعو دول الخليج لتشكيل تحالف يحمي المنطقة ولا حوار في ظل العقوبات

القاهرة – مصراوي:

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن الشرق الأوسط يحترق بنيران "الاحتلال والتعصب والطائفية والتطرف"، لافتًا إلى أن طهران تعاني منذ عام ونصف حربًا اقصادية متمثلة بالعقوبات الأمريكية.

وأضاف في كلمته خلال الاجتماع الرابع والسبعين للأمم المتحدة، الأربعاء، أنه لا مجال للحوار مع الولايات المتحدة في ظل العقوبات المفروضة، مؤكدًا أن السبيل الوحيد للحوار هو العودة إلى التعهدات.

واستطرد روحاني أنه اتضح للجميع أن واشنطن تنكث عهودها، في الوقت الذي تقف فيه أوروبا عاجزة عن ردعها.

وقال: "إن أمن المنطقة يتحقق بخروج القوات الأمريكية منها وليس بالأسلحة الأمريكية وتدخلاتها، والرد على التفاوض مع الولايات المتحدة في ظل العقوبات هو الرفض".

ودعا روحاني في خطابه بالأمم المتحدة، دول الخليج العربي لتشكيل ما اسماه بـ"تحالف الأمل"، لتأمين الملاحة البحرية في المنطقة.

وبدأت أمس، فعاليات الاجتماع الرابع والسبعين للأمم المتحدة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من رؤساء دول العالم.